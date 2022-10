Worldline : Croissance organique de 10% du CA trimestriel

(CercleFinance.com) - Worldline fait part d'un chiffre d'affaires du troisième trimestre 2022 de 1,16 milliard d'euros, soit une croissance organique de 10%, grâce à une forte dynamique commerciale dans les services aux commerçants délivrant une croissance organique de 13,6%.



La division mobilité & services web transactionnels (+3,4%) a également contribué à la croissance, avec une bonne tendance commerciale sur une base de comparaison élevée, et les services financiers ont cru de 1,5%, en phase avec la trajectoire prévue pour l'année.



Worldline confirme ses objectifs 2022 d'une croissance organique du chiffre d'affaires de 8% à 10%, d'une marge d'EBO en amélioration de 100 à 150 points de base et d'un taux de conversion de l'EBO en flux de trésorerie disponible de l'ordre de 45%.



