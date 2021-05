Worldline : Contrat de cinq ans avec Luminor Bank

(CercleFinance.com) - Worldline annonce la signature d'un accord de cinq ans avec Luminor Bank, troisième établissement financier des pays baltes, afin d'accompagner l'uniformisation et l'amélioration du réseau de distributeurs automatiques de billets (DAB) de Luminor.



Il s'agira d'offrir un réseau DAB 'plus moderne et simple d'utilisation', précise Worldline.



L'uniformisation du réseau permettra en effet d'accroître son efficacité, et d'offrir aux clients de la banque des fonctionnalités et services uniformes dans l'ensemble des pays baltes.



Worldline entamera également le processus d'amélioration et de remplacement des DAB les plus anciens dès le mois d'août.



