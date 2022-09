Worldline : Choisi par la BCE pour un exercice de prototypage

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Worldline a annoncé ce matin avoir été retenu par la Banque centrale européenne (BCE) afin de créer un prototype d'interface utilisateur dédié à l'euro numérique.



Plus concrètement, Worldline a été retenu pour la réalisation du cas d'usage spécifique 'paiements hors lignepeer-to-peer' de l'euro numérique axé sur les paiements entre particuliers.



Les exercices de prototypage visent à tester la capacité de la technologie utilisée pour l'euro numérique à s'intégrer aux divers cas d'usage.



L'exercice de prototypage constitue une composante importante de laphase exploratoireen cours d'une durée de deux ans du projet d'euro numérique. Cet exercice devrait prendre fin au cours du premier trimestre 2023.



Worldline souhaite prendre 'une part active' à l'évolution de l'industrie des paiements en contribuant à des projets stratégiques et transformants comme l'euro numérique.



