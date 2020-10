Worldline : Change de dimension en fusionnant avec Ingenico

(CercleFinance.com) - Worldline annonce sa fusion avec Ingenico, donnant ainsi naissance à 'un nouveau leader des services de paiement d'envergure mondiale'.



Worldline propose des solutions de paiement qui favorisent une croissance économique pérenne en proposant de nouvelles manières d'effectuer des paiements, de vivre et de faire du commerce.



'Nous avons entièrement réorganisé le Groupe pour être plus que jamais au service de nos clients, commerçants et banques en particulier, en leur permettant de s'appuyer sur nos services de paiement électronique de pointe pour accélérer leur propre croissance ainsi que leur stratégie de transformation digitale', assure Gilles Grapinet, président directeur général de Worldline.



