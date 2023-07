Worldline : BPA en progression de 10% au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Worldline publie un BPA normalisé de 0,84 euro au titre du premier semestre 2023, en hausse de 10,5%, et un excédent brut opérationnel (EBO) de 519 millions d'euros, soit 23,1% du chiffre d'affaires, une marge en amélioration de 80 points de base.



Le chiffre d'affaires du fournisseur de solutions de paiements a atteint 2,24 milliards d'euros, soit une croissance organique de 9,3%, grâce notamment à l'accélération continue de la croissance dans les services aux commerçants.



Worldline confirme l'ensemble de ses objectifs 2023, dont une croissance organique du chiffre d'affaires de 8 à 10%, et une amélioration de plus de 100 points de base de la marge d'EBO par rapport au pro forma 2022 estimé.



