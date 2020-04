Worldline : BlackRock passe sous les 5% du capital

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré avoir franchi en baisse, le 27 avril, le seuil de 5% du capital de Worldline et détenir 4,94% du capital et 4,76% des droits de vote de cette société de solutions de paiements.



Le gestionnaire d'actifs américain précise que ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Worldline hors marché et d'une diminution du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur WORLDLINE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok