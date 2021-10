Worldline : Ambitions fixées pour la période 2022-24

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa journée investisseurs, le fournisseur de solutions de paiement Worldline affiche une ambition de délivrer sur la période 2022-24 un taux de croissance annuel composé (TCAC) du chiffre d'affaires de 9 à 11%.



Il vise aussi une amélioration de plus de 400 points de base de sa marge d'EBO sur cette période, tendant vers 30% du chiffre d'affaires en 2024, ainsi qu'un taux de conversion de l'EBO en flux de trésorerie disponible de l'ordre de 50% en 2024.



Ces ambitions 'reflètent le positionnement, la proposition de valeur, l'échelle et la portée inégalés du groupe sur l'ensemble de la chaîne de valeur des paiements, s'appuyant sur une transformation de fond réalisée avec succès depuis son introduction en bourse', selon lui.



