Worldline : Acquisition de 80% d'EBMA en Grèce

(CercleFinance.com) - Worldline annonce la signature d'un accord portant sur l'acquisition de 80% des activités d'acquisition commerçant d'Eurobank (EBMA), l'un des principaux acquéreurs en Grèce avec une part de marché de l'ordre de 20%.



EBMA gère environ 219 millions de transactions par an, soit un volume de paiement d'environ sept milliards d'euros. Il représente un chiffre d'affaires annuel additionnel d'environ 35 millions d'euros avec une marge d'EBO de l'ordre de 30%.



Un décaissement est estimé à environ 256 millions d'euros à la clôture de la transaction qui est prévue au second semestre 2022, sous réserve des conditions suspensives d'usage. Eurobank conservera 20% du capital d'EBMA.



