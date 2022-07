Worldline : Acquisition d'EBMA finalisée en Grèce

(CercleFinance.com) - Worldline annonce avoir finalisé l'acquisition des activités d'acquisition commerçant d'Eurobank, Eurobank Merchant Acquiring (EBMA), acquéreur de cartes sur le dynamique marché grec, avec une part de 21% des volumes de transactions traitées dans le pays.



EBMA gère environ 219 millions de transactions par an, soit un volume de paiement d'environ sept milliards d'euros, à partir d'un réseau d'environ 190.000 points de vente. Son portefeuille compte 123.000 marchands, dont plus de 50% de PME.



Worldline et Eurobank s'engagent en outre dans un partenariat commercial à long terme permettant de tirer parti du réseau bancaire d'Eurobank pour distribuer aux commerçants des produits et services de paiement de Worldline et d'EBMA.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel