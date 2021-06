Worldline : 339 ME de dons collectés via le paiement sur TPE

(CercleFinance.com) - Engagé dans une démarche de Responsabilité Sociétale de l'Entreprise (RSE), Worldline encourage la solidarité via ses solutions de paiement.

La société annonce aujourd'hui que grâce à ce mécanisme, 339 ME de dons ont été collectés en 2020 au profit d'associations ou d'organisations solidaires.



'En devenant le premier fournisseur de moyens de paiement à intégrer le don sur TPE en point de vente, Ingenico (marque de Worldline) a été pionnier sur son marché, ouvrant la voie à une nouvelle expérience de don', indique Worldline.



Worldline entend poursuivre sa démarche d'engagement sociétal en mettant à profit son expertise technologique pour soutenir les associations et organismes reconnus d'intérêt général ou d'utilité publique en Europe.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel