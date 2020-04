Worldline : CA du T1 en légère hausse, objectifs mis à jour

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Worldline annonce ce soir un chiffre d'affaires de 575 millions d'euros au premier trimestre 2020, en hausse de +2% en organique par rapport à la même période en 2019.



'Malgré un contexte économique brutalement dégradé par les politiques de confinement décidées dans la plupart des grands pays du Groupe, la performance du premier trimestre avec une croissance de +2% montre une forte résilience de notre modèle d'affaires, grâce entre autre à la croissance de notre division Services Financiers qui compense partiellement le très fort ralentissement à compter du mois de mars des activités de Services aux Commerçants', commente le groupe.



S'agissant de ses attentes, et en tenant compte de l'épidémie de coronavirus, le groupe s'attend à un chiffre d'affaires 2020 stable ou en retrait de quelques points de croissance par rapport à 2019 (à périmètre et taux de changes constants), et à ce que le taux de marge d'EBO pour 2020 (également à périmètre et taux de changes constants) soit d'environ 25%, soit le même niveau qu'en 2019.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur WORLDLINE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok