Worldline : Le chiffre d'affaires de Worldline accuse un déclin organique de 9% au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires de Worldline a atteint 1 080 millions d'euros au cours du premier trimestre 2021. La baisse organique du chiffre d'affaires au premier trimestre a été de -9%.



Le chiffre d'affaires des Services aux Commerçants s'est élevé à 517 millions d'euros, en décroissance organique de -8,7%. Le chiffre d'affaires des Services Financiers a atteint 216 millions d'euros, en décroissance organique de -2,4%.



Le chiffre d'affaires des Solutions et Services de Terminaux de paiement s'est élevé à 266 millions d'euros, en décroissance organique de -16,5%.



Les objectifs 2021 porte sur une croissance organique du chiffre d'affaires de l'ordre de 5% ou plus, une marge d'EBO de l'ordre de +200 points de base d'amélioration par rapport à la marge d'EBO proforma 2020 de 23,9% et un flux de trésorerie disponible avec un taux de conversion d'EBO de l'ordre de 50%.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.