Wolters kluwer : Vers une croissance du BPA ralentie en 2021

(CercleFinance.com) - L'éditeur néerlandais Wolters Kluwer a annoncé mercredi prévoir un ralentissement de la croissance de ses bénéfices cette année, une perspective qui entraînait une chute de plus de 5% de ses titres à la Bourse d'Amsterdam.



Le chiffre d'affaires du groupe - qui propose des informations professionnelles dans les domaines juridique, fiscal ou scientifique - a progressé de 1% à 4,6 milliard d'euros l'an dernier, ce qui correspond à une croissance organique de 2%.



Le résultat opérationnel ajusté a pour sa part augmenté de 5% en 2020, à plus de 1,1 milliard d'euros.



Pour son exercice 2021, Wolters a déclaré prévoir une hausse de l'ordre de 5% de son bénéfice par action ajusté, à comparer avec une progression de 7% sur l'exercice écoulé.



Vers 12h15, le titre Wolters chutait de 5,2% alors que l'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam reculait de seulement 0,1%.



