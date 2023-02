Wolters kluwer : Résultats et prévisions rassurent

(CercleFinance.com) - Le groupe d'informations professionnelles Wolters Kluwer gagne plus de 3% ce mercredi à la Bourse d'Amsterdam après la publication de solides résultats annuels et de prévisions supérieures aux attentes.



A 11h30, le titre de l'éditeur néerlandais prend 3,5% alors que l'AEX, l'indice de référence d'Euronext Amsterdam, recule de plus de 0,6%.



Wolters a annoncé ce matin avoir enregistré des bénéfices et un chiffre d'affaires en hausse l'an dernier grâce à la vigueur de la demande pour ses services d'abonnement et ses produits en ligne.



Son résultat opérationnel ajusté a ainsi augmenté de 7% à taux de change constants en 2022, à 1,42 milliard d'euros, contre 1,41 milliard d'euros attendus en moyenne par les analystes.



La trésorerie nette issue des activités opérationnelles a grimpé pour sa part de 22% pour atteindre 1,58 milliard d'euros.



Le chiffre d'affaires a progressé de 5% à changes constants et de 6% en données organiques, à 5,45 milliards d'euros, un niveau là encore supérieur au consensus qui visait 5,40 milliards.



Pour 2023, Wolters Kluwer a déclaré tabler sur une croissance de son bénéfice par action (BPA) ajusté comprise entre 5% et 10% à taux de change constants.



Concernant la rémunération de ses actionnaires, le groupe a annoncé un dividende annuel 2022 en hausse de 15% à 1,81 euro par action, ainsi que le lancement d'un nouveau programme de rachats d'actions d'un milliard d'euros.



Wolters Kluwer fournit des informations, des logiciels et des services destinés aux professionnels dans des secteurs tels que la santé, la comptabilité, le droit, la fiscalité et l'audit.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

