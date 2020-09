Witbe : Lance un système de détection des messages d'alerte

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Witbe annonce ce soir le lancement d'un nouveau produit dédié à la surveillance des messages d'alertes gouvernementaux en Amérique du Nord tel que le 'Emergency Alert System' aux Etats-Unis ou le 'Alert Ready' au Canada.



Ces systèmes d'alertes sont utilisés outre-Atlantique pour diffuser des alertes et messages d'avertissement concernant des menaces imminentes pour la sécurité publique, telles que des conditions météorologiques extrêmes ou autres types d'urgences.



'Cette nouvelle technologie permet de détecter tout message d'avertissement planifié ou imprévu, assure une surveillance 24/7 des systèmes d'alertes d'urgence sur de véritables appareils et peut-être implémenté en option sur des robots Witbe déjà en production', explique le groupe.



Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les robots Witbe peuvent maintenant détecter les apparitions de messages d'avertissement gouvernementaux.



