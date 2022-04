Witbe : Euroland salue un 'contrat majeur' aux USA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Euroland Corporate a renouvelé jeudi sa recommandation d'achat sur le titre Witbe, assortie d'un objectif de cours inchangé de 12 euros, suite à l'obtention d'un contrat 'majeur' aux Etats-Unis.



La société de Bourse rappelle que l'entreprise a officialisé hier la signature d'un contrat historique avec l'un des plus gros câblo-opérateurs américains.



D'un montant supérieur à quatre millions d'euros, ce contrat est le plus important jamais enregistré par la société, fait valoir Euroland dans sa note.



Dans le détail, Witbe a été chargée de déployer plusieurs centaines de Witbox+, des robots connectés à des équipements de test (set-top boxes des clients, mais aussi iPhone, Android, et navigateurs Web) devant superviser l'ensemble des services vidéo assurés par le client (télévision, service VOD, retransmissions d'événements live,...).



'Si le groupe disposait d'une bonne dynamique commerciale depuis le lancement de sa première Witbox, ce contrat majeur illustre une nouvelle fois la pertinence du positionnement de la société et son adéquation avec les enjeux de son marché', réagit aujourd'hui Euroland.



'Cette annonce nous conforte une nouvelle fois dans notre appréciation de Witbe', poursuit l'intermédiaire, qui estime qu'une 'nouvelle page' s'est ouverte dans l'histoire du groupe.



Euroland dit désormais attendre la publication des résultats annuels, le 21 avril prochain, afin d'ajuster ses estimations.



Après avoir bondi de plus de 9% hier suite à l'annonce du contrat, l'action Witbe consolidait légèrement jeudi matin (-0,7%). Le titre affiche encore un gain de plus de 17% sur le mois écoulé.



