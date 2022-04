Wedia : En négociations pour acquérir Tripnity

(CercleFinance.com) - Wedia annonce entrer en négociation exclusive avec les actionnaires de Tripnity pour l'acquisition de 100% des actions de leur société, opération par laquelle il 'opèrerait un renforcement stratégique sur le marché de la gestion et diffusion des contenus marketing'.



'Première plateforme à intégrer Tik Tok, comme Instagram, Twitter et Facebook, Tripnity emploie aujourd'hui près de 50 collaborateurs en France en Allemagne (dont 25 en product, DevOps, data analysts, UX ...)', explique-t-il.



La réalisation définitive de la transaction, prévue pour intervenir fin avril, reste soumise aux conditions suspensives usuelles en vigueur pour ce type d'opération. Les modalités définitives détaillées de ce projet d'opération seront communiquées ultérieurement.



