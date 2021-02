We.connect : Le spécialiste des produits électroniques We Connect explose ses objectifs et décolle en Bourse

(BFM Bourse) - We Connect atteint son objectif de dégager plus de 200 millions de chiffre d'affaires annuels dès 2020, soit avec deux ans d'avance, et s'envole ce mardi sur le marché parisien. Né du rachat d'Unika par Techniline en 2015, le groupe confirme sa trajectoire impressionnante de croissance.

Année des confinements et de l'essor (contraint) du télétravail, 2020 aura profité aux entreprises spécialisées dans l'informatique. Les résultats annuels publiés par We Connect (anciennement Techniline) le prouvent. Déjà sur une courbe de croissance impressionnante depuis l'absorption d'Unika en 2015, le groupe spécialisé dans la conception et la fabrication d’accessoires et produits électroniques (sous marques propres depuis le lancement, en 2011, de la marque WE) a encore accéléré en 2020. Après avoir enregistré une hausse de 27% de ses revenus en 2019 (après +30% en 2018 et +25% en 2017), We Connect poste une nouvelle année record, avec un chiffre d'affaires en croissance de 36,2% à 211,1 millions d'euros, "porté par la demande soutenue pour les produits high-tech".

Au second semestre, période qualifiée de "stratégique" par le groupe, les ventes ressortent en hausse de 36,8% sur un an. "Dans le contexte inédit de la crise sanitaire marqué par le confinement des populations qui a généré une hausse sensible du télétravail et des nouveaux usages numériques, le groupe a su répondre à la forte demande de ses clients en équipement informatique" souligne le communiqué publié avant Bourse.

Cette dynamique exceptionnelle d'activité permet à We Connect de franchir le cap des 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, qu'il s'était fixé (lors de la publication des résultats annuels 2018) pour 2022. "Fort de la puissance de ses partenariats de distribution et du potentiel de développement de ses gammes de marques en propre" We Connect affichait alors cet objectif ambitieux de faire croître ses revenus de près de 14%, en moyenne, entre 2018 et 2022. Objectif (très largement) dépassé donc.

We Connect souligne que l’évolution record de l’activité a bénéficié de la contribution significative des ventes d’ordinateurs portables et de moniteurs "qui se sont accélérées depuis le début de l’exercice avec l’organisation croissante des entreprises en télétravail". Le groupe a ainsi tiré parti du succès de ses accords historiques de distribution avec Samsung et Acer, ainsi que de ceux, conclus en 2018, avec Lenovo et HP, ce dernier ayant confié la commercialisation en France de sa large gamme de tablettes et PC à We Connect.

Cette activité de grossiste vient compléter les autres métiers du groupe, qui vont de la conception et de l'assemblage de PC sur mesure à destination d'une clientèle d'institutionnels, à la fabrication d'une gamme complète de produits électroniques (disques durs multimédias, disques durs externes, appareils de stockage Wifi) et d'accessoires pour tablettes, smartphones et ordinateurs portables (sacoches, coques, enceintes) commercialisés dans toutes les grandes surfaces spécialisées (La Fnac, Boulanger, etc.).

"Fort de la robustesse de ses partenariats avec des grandes marques et de la puissance de ses réseaux de distribution" le groupe entend désormais "s’appuyer sur l’accélération forte et pérenne de ses marchés pour poursuivre sa dynamique de croissance en 2021 et au-delà" est-il indiqué dans le communiqué. Le marché applaudit -logiquement- cette publication et le titre We Connect signe l'une des toutes meilleures performances du marché parisien peu après 11h30, avec un bond de 21,1% à 21,8 euros.

Coté sur Euronext Growth, l'action du spécialiste des produits électroniques atteint ainsi un plus haut historique, fort d'une hausse de près de 75% depuis début 2020. Peu après la fusion entre Techniline et Unika, le groupe devenu We Connect avait procédé, en février 2016, à un regroupement de ses actions avec une parité de 523 actions anciennes (à 0,01 euro) contre une nouvelle (avec un pair théorique par action de l'ordre de 5,23 euros). Le titre a quadruplé depuis lors, et la valorisation du groupe atteint désormais près de 60 millions d'euros.

