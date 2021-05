Wavestone : Une acquisition stratégique aux Etats-Unis

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wavestone a annoncé lundi l'acquisition de la branche de conseil d'Everest Group, un bureau américain spécialisé dans les études de marché, dans le cadre d'une opération basée sur une valeur d'entreprise de 10,1 millions de dollars (8,3 million d'euros).



L'activité rachetée fournit des prestations de conseil en matière de transformation, d'approvisionnement et d'externalisation des systèmes d'information et des processus métiers.



Ses donneurs d'ordre sont des entreprises américaines issues des secteurs des services financiers, des services aux collectivités, du commerce de détail et des biens de consommation.



Sur les trois derniers exercices, le chiffre d'affaires de la division s'est élevé à 11 millions de dollars en moyenne (environ 9,1 millions d'euros).



Wavestone explique que cette acquisition va lui permettre de renforcer sa position aux Etats-Unis, un marché comme 'prioritaire' dans la stratégie de

développement international du cabinet.



Wavestone, issu de la fusion en 2016 de Solucom et des activités européennes de Kurt Salmon, réalise encore près de 85% de son chiffre d'affaires en France.



L'action était en hausse de 1% après cette annonce lundi à la Bourse de Paris.



