Wallix : Deux recrutements pour se renforcer aux USA

(CercleFinance.com) - Wallix, un éditeur de logiciels de cybersécurité, a annoncé mardi avoir conduit deux recrutements stratégiques avec l'objectif de se développer en Amérique du Nord.



La spécialiste de la sécurisation des accès et des identités numériques dit avoir embauché deux directeurs exécutifs, Walter Lewis et Richard Weeks, qui seront basés aux Etats-Unis.



Le groupe parisien dit vouloir poursuivre par ailleurs le développement d'alliances stratégiques clés, ainsi que la construction de nouveaux partenariats avec des revendeurs, afin de renforcer son activité dans la région.



Wallix prévoit de multiplier par 7,5 son chiffre d'affaires à l'international d'ici à la fin de 2025, principalement grâce à son expansion sur le continent américain.



