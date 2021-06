Wallix : Bien orienté après un contrat avec Schneider

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le spécialiste de la cybersécurité Wallix s'inscrit en hausse de presque 5% jeudi à la Bourse de Paris après l'annonce de l'intégration par Schneider Electric de ses technologies logicielles au sein d'une gamme de 'box' destinées aux infrastructures industrielles.



Le spécialiste des accès et des identités indique que sa gamme Wallix Inside a été intégrée à l'offre de PC industriels 'Harmony P6' de Schneider, une solution qui permet d'assurer la sécurité des connexions pour les installations industrielles, les bâtiments tertiaires, les hôpitaux et les centres de données.



A titre d'information, le partenariat entre Wallix et Schneider Electric remonte à plus de cinq ans.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.