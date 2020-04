Wal-mart stores : Va créer 50.000 emplois aux USA

(CercleFinance.com) - Le géant américain Walmart annonce qu'il va créer plus de 50.000 emplois aux États-Unis, de la caisse au travail en entrepôt, car il continue de constater une forte demande dans ses magasins.



Le groupe de supermarchés s'était déjà engagé à embaucher plus de 150.000 nouveaux employés d'ici la fin du mois de mai.



Walmart - qui recrute actuellement à un rythme moyen de 5.000 personnes par jour - a précisé qu'à partir d'aujourd'hui, les employés devront porter des masques ou d'autres protections au travail.





