Waga energy : Une unité de production de gaz (GNR) au Canada

(CercleFinance.com) - Waga Energy a mis en service une nouvelle unité de production sur le lieu d'enfouissement des déchets à Saint-Etienne-des-Grés (Québec, Canada), exploité par l'organisme public Énercycle.



Waga Energy et Énercycle ont commencé à injecter du gaz naturel renouvelable (GNR), aussi appelé biométhane, dans le réseau d'Énergir en démarrant l'unité WAGABOX®.



Cette unité a la capacité d'injecter jusqu'à 130 GWh de GNR par an, soit 12,4 millions de mètres cubes chaque année, dans le réseau gazier contribuant ainsi aux objectifs fixés par le ' Plan pour une économie verte ' du Gouvernement québécois.



'Cette nouvelle unité WAGABOX® est la plus grosse mise en service par Waga Energy à ce jour. Elle pourra traiter jusqu'à 3 400 m3/h de gaz des déchets et produira jusqu'à 130 GWh/an (soit 12 400 000 m³ ou 468 000 Gj) de biométhane par an, correspondant à la consommation de gaz d'environ 8 000 foyers québécois. L'émission de 21 500 tonnes d'eqCO2 pourra chaque année être évitée en réduisant ainsi le recours au gaz naturel fossile' indique le groupe.



Dans le cadre du contrat signé avec Énercycle, Waga Energy va exploiter l'unité et assurer sa maintenance, pendant au moins 20 ans.



Il s'agit de la première unité WAGABOX® démarrée par Waga Energy à l'international. Trois autres unités sont en construction au Canada, et deux autres aux États-Unis et en Espagne.



Mathieu Lefebvre, président directeur-général de Waga Energy : ' Le succès du démarrage de la première unité WAGABOX® en Amérique du Nord est un jalon majeur dans le déploiement de notre solution dédiée à la lutte contre le réchauffement climatique et la transition énergétique. '



