Waga energy : Prêt bancaire octroyé par Bpifrance

(CercleFinance.com) - Waga Energy annonce avoir obtenu un prêt bancaire à long terme et sans recours d'un montant de 6,6 millions d'euros auprès de Bpifrance pour financer son unité de production de biométhane démarrée le 20 juin dernier près de Barcelone.



Ce prêt permettra de rembourser les apports sur fonds propres effectués par le groupe pour la mise en service de cette unité, sa première en Espagne, qui est installée sur le site de stockage des déchets de PreZero à Els Hostalets de Pierola, en Catalogne.



Grâce à la technologie Wagabox, cet équipement produit du biométhane en épurant le gaz émis par la dégradation des matières organiques contenues dans les déchets. Sa production de gaz renouvelable est ensuite injectée directement dans le réseau de gaz local.



L'unité fournira 70 GWh de biométhane par an, soit l'équivalent de la consommation annuelle de 14.000 foyers espagnols ou de 200 véhicules lourds. Sa mise en service évitera l'émission d'environ 17.000 tonnes d'eqCO2 par substitution du gaz naturel fossile.



Waga Energy a intégralement financé la construction de cet équipement, ainsi que son raccordement au réseau de gaz local. Depuis sa mise en exploitation, il génère des revenus en revendant le biométhane dans le cadre d'un contrat d'achat privé à long terme.



