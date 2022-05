Waga energy : Perte creusée par des charges en 2021

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Waga Energy a publié vendredi soir, au titre de 2021, un résultat net négatif de -7,72 millions d'euros (contre -1,91 million en 2020), chiffre qui intègre des charges non récurrentes relatives à l'introduction en Bourse pour un montant total de 3,34 millions.



L'Ebitda s'est établi à -1,16 million d'euros, contre +1,26 million en 2020, dégradation liée au changement de dimension et à la structuration du groupe, ainsi qu'au renforcement de sa force commerciale au service de sa croissance internationale.



Le chiffre d'affaires a augmenté de 29,6% à 12,3 millions d'euros, grâce notamment à l'augmentation de la production de biométhane. Les dix unités WAGABOX en exploitation en France ont ainsi produit 145 GWh de biométhane en 2021, en hausse de 26,7%.



À la lumière de ces performances, le spécialiste européen de la production de biométhane à partir de gaz de décharge confirme son objectif d'atteindre à fin 2026 100 unités WAGABOX en exploitation et un chiffre d'affaires d'environ 200 millions d'euros.



Par ailleurs, dans le but de simplifier la structure juridique du groupe, le conseil d'administration étudie la possibilité pour Waga Energy de détenir 100% des titres de sa filiale américaine Waga Energy Inc. via un apport des titres détenus par Holweb SAS.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.