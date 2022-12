Waga energy : Nouveau projet avec Veolia en Saône-et-Loire

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Waga Energy annonce avoir signé un contrat avec Veolia pour produire du biométhane sur le pôle de valorisation des déchets de Granges (Saône-et-Loire), grâce à la construction sur ce site d'une unité d'épuration utilisant sa technologie brevetée Wagabox.



Cette unité permettra de valoriser le biogaz provenant de la dégradation spontanée des matières organiques sous forme de biométhane. Ce gaz renouvelable sera injecté directement dans le réseau de GRDF grâce à un raccordement de quatre kilomètres.



Avec ce nouvel équipement, le pôle de valorisation des déchets de Granges produira 20 GWh de biométhane par an, soit la consommation de plus de 3.000 foyers correctement isolés. Il évitera ainsi l'émission de 3.300 tonnes d'eqCO2 par an dans l'atmosphère.



L'unité Wagabox sera mise en service au deuxième trimestre 2024, pour remplacer l'un des deux moteurs qui consomment actuellement le biogaz pour produire de l'électricité. Le projet participe également à l'indépendance énergétique du territoire.



Il s'agit du sixième projet de production de biométhane engagé par Waga Energy et Veolia en France. Trois unités Wagabox sont en exploitation à Saint-Palais (Cher), Claye-Souilly (Seine-et-Marne) et Le Ham (Manche), et deux autres sont en construction.



