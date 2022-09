Waga energy : Maintient ses objectifs 2026

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Waga Energy publie les résultats du premier semestre de son exercice 2022, clos au 30 juin 2022.



' Waga Energy poursuit son développement international dans un contexte favorable au biométhane, malgré la dégradation de l'environnement économique en Europe et les perturbations brutales du marché de l'énergie, provoquées par la guerre en Ukraine et l'indisponibilité d'une partie du parc nucléaire français ' indique la direction.



Waga Energy a réalisé au cours du premier semestre 2022 un chiffre d'affaires consolidé de 7,0 mE, en hausse de 35 % par rapport à la même période de l'exercice 2021. Cette hausse résulte essentiellement de l'augmentation de la production de biométhane.



L'EBITDA s'inscrit à -3,1 millions d'euros, contre -0,2 million d'euros au premier semestre 2021. ' Cette évolution est liée à l'accélération des recrutements et à la structuration du Groupe à l'international, conformément au plan stratégique annoncé '. Au 30 juin 2022, Waga Energy employait 116 collaborateurs contre 69 un an plus tôt, soit une croissance des effectifs de 68 %.



Waga Energy a enregistré un résultat net consolidé de -5,1 millions d'euros au premier semestre 2022, contre -2,3 millions d'euros au premier semestre 2021. Le résultat opérationnel courant s'élève à -4,4 millions d'euros contre -1,2 million d'euros au 30 juin 2021.



' Cette évolution est liée aux dépenses de structuration du Groupe à l'international et à l'augmentation du nombre d'unités en exploitation, impliquant une augmentation des dotations aux amortissements et des provisions ' précise la société.



La direction maintient ses objectifs 2026 : 100 unités WAGABOX® en exploitation, 4 TWh de biométhane injectés et un chiffre d'affaires de 200 ME.



