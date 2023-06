Waga energy : Lance une unité de production de biométhane

(CercleFinance.com) - Waga Energy annonce avoir démarré le 20 juin une unité de production de biométhane sur le site de Can Mata, exploité par PreZero (l'un des principaux acteurs du traitement des déchets et des services environnementaux en Espagne) dans la commune de Els Hostalets, en Catalogne (Esagne).



Waga Energy indique que le gaz renouvelable produit sera directement injecté dans le réseau de Nedgia, distributeur de gaz du groupe Naturgy.



La société ajoute que son unité WAGABOX®produira 70 GWh de biométhane par an et évitera ainsi l'émission de quelque 17 000 tonnes d'eqCO2.



Cette technologie s'appuie sur la filtration membranaire et sur la distillation cryogénique pour valoriser le gaz émis par les déchets enfouis sous forme de biométhane.



