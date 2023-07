Waga energy : Contrat pour une unité Wagabox en Iowa

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Waga Energy annonce avoir signé un accord avec la Commission Déchets du comté de Scott, dans l'Etat américain de l'Iowa, et Linwood Mining and Minerals, pour produire du biométhane sur le site de stockage de déchets de Davenport (Iowa).



Dans ce cadre, la société construira une unité d'épuration utilisant sa technologie brevetée Wagabox, permettant de produire du biométhane à partir du biogaz émis spontanément par la dégradation des matières organiques contenues dans les déchets enfouis.



Waga Energy prendra en charge son exploitation pendant au moins 20 ans, et partagera les revenus générés par la vente du biométhane avec la Commission et Linwood. Il aidera également la Commission à étendre et à améliorer son réseau de captation du biogaz.



L'unité Wagabox sera mise en service en 2025. Elle produira 60 GWh de biométhane par an, injectés directement dans le réseau de gaz local grâce à un raccordement de 1,6 kilomètre réalisé dans le cadre de ce projet.



L'installation alimentera environ 4.000 foyers locaux et évitera l'émission de 10.000 d'eqCO2 par an. Pilier de la transition énergétique, le biométhane peut remplacer les combustibles fossiles dans le transport, l'industrie et le chauffage.



