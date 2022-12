Waga energy : Cinquième unité de production pour Suez

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Waga Energy annonce avoir démarré début novembre, avec Suez, une nouvelle unité de production de biométhane sur l'installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND) de Madaillan, à Milhac-d'Auberoche, dans le département de la Dordogne.



Il s'agit de la cinquième unité mise en service conjointement par les deux sociétés, illustrant ainsi l'engagement de Suez en faveur de la valorisation du biogaz issu des déchets, une énergie 100% verte, produite et distribuée localement en circuit court.



Fruit de dix années de développement, la technologie Wagabox développée et brevetée par Waga Energy valorise le gaz des sites de stockage des déchets sous forme de biométhane, substitut renouvelable du gaz naturel fossile.



Sur le site de Madaillan, Suez produira grâce à cette technologie jusqu'à 20 GWh/an de biométhane, soit la consommation annuelle de plus de 3.000 foyers du Grand Périgueux, évitant l'émission de 3.500 tonnes d'eqCO2 par an dans l'atmosphère.



Depuis 2017, quatre autres unités Wagabox ont été mises en exploitation pour Suez et une sixième est actuellement en construction. Offrant une capacité installée de 140 GWh par an, ces six unités alimenteront plus de 20.000 foyers français en gaz renouvelable.



