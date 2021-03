Voluntis : L'infrastructure de support clients évolue

(CercleFinance.com) - Voluntis annonce aujourd'hui l'évolution de son infrastructure mondiale de support clients en collaboration avec la société de logiciels de service clients Zendesk.



La nouvelle infrastructure permet notamment une meilleure coordination de toutes les activités liées à la maintenance et au support des thérapies numériques.



La nouvelle infrastructure de services est conçue pour être conforme aux normes HIPAA, GDPR, SOC 2 Type II, ISO 27001, en accord avec les politiques mondiales de conformité et de qualité de Voluntis.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel