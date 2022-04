Voltalia : Remporte 2 sites solaires au Maroc

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Voltalia annonce avoir remporté deux sites solaires localisés dans la région de l'Oriental pour un total de 117 mégawatts.



Ce programme a pour but d'accélérer le développement de projets solaires privés pour les énergies renouvelables au Maroc.



Dans ce cadre, Voltalia s'est vu attribuer le plus gros volume avec 117 mégawatts sur un total de 400 mégawatts. Ces deux sites permettront de couvrir les besoins en énergie équivalent à la consommation annuelle de 290 000 habitants. Le démarrage de la construction est prévu fin 2023.



A ce jour, Voltalia dispose de près de 100 mégawatts de projets autorisés, principalement dans l'éolien et l'hydroélectricité, et de plus de 400 mégawatts en développement, principalement solaires.







