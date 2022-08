Voltalia : Offre photovoltaïque renforcée chez Leroy Merlin

(CercleFinance.com) - Voltalia annonce que son service clé en main d'installation de panneaux solaires photovoltaïques pour les particuliers, disponible sur le site leroymerlin.fr depuis octobre 2021, sera désormais aussi accessible dans les magasins de cette enseigne.



Cette offre sera proposée à partir de septembre 2022 dans les magasins Leroy Merlin dans 40 départements en France métropolitaine. La carte des magasins où l'offre sera disponible sera très prochainement mise en ligne.



Ce service de toiture solaire a pour objectif de faire baisser la facture d'électricité des particuliers jusqu'à 60%, démarche accompagnée par l'État via notamment un contrat de vente de la production non consommée avec un prix fixe pour 20 ans.



