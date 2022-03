Voltalia : Légère perte nette annuelle

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Voltalia publie au titre de 2021 un résultat net part du groupe de -1,6 million d'euros, contre +7,9 millions l'année précédente, du fait d'un décalage de 2021 à 2022 de la reconnaissance comptable de ventes de projets en cours de développement signées en 2021.



L'EBITDA normatif du groupe d'énergies renouvelables a augmenté de 55% à 156,5 millions d'euros, ressortant toutefois inférieur à l'objectif du fait de ce décalage, tandis que ses revenus ont augmenté de 71% (+76% à taux de changes constants) à 398,6 millions.



'Nous réaffirmons nos ambitions 2023, avec une conviction renforcée par les récents événements qu'il faut notamment en Europe accélérer la croissance du renouvelable, une énergie locale, décarbonée et compétitive', déclare son directeur général Sébastien Clerc.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.