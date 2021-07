Voltalia : Le titre s'envole, un analyste relève son objectif

(CercleFinance.com) - Le titre affiche une hausse de plus de 3% en fin de journée. Invest Securities estime que le chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2021 est nettement supérieur à ses attentes (87,1 ME contre 72,7 ME attendu) grâce à des surprises favorable dans l'ensemble des activités, et non sur la seule activité Services comme au 1er trimestre.



' Les Ventes d'énergie ont notamment bénéficié d'un facteur de charge supérieur à notre anticipation dans l'éolien au Brésil, ainsi que des dernières mises en service. Du côté des Services, la construction de centrales (en France, au Portugal et en Grèce) continue de tirer la croissance ' indique Invest Securities.



La prise en compte de ces bons niveaux d'activité entraine un relèvement de l'objectif de cours à 23E (contre 21,5E). Invest Securities maintient son opinion neutre sur le titre.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel