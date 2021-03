Voltalia : Invest Securities confirme son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que la publication des résultats 2020 est sans surprise avec un EBITDA de 97,5mE (+50%, +88% à tcc) qui ressort en ligne avec la guidance révisée à 100mE en septembre dernier.



' Après mise à jour des projets dans l'Energie et prise en compte de bonnes perspectives dans les Services pour compte de tiers, nous révisons nos attentes. Elles s'inscrivent davantage en ligne avec les objectifs 2021/23 du management qui table sur un EBITDA 2021e de 170mE (vs 158mE att.) et un EBITDA 2023e d'au moins 275mE (vs 244mE att.) ' indique Invest Securities.



Selon nous, le cours actuel valorise pleinement les fondamentaux du groupe et notre objectif ajusté à 20,8E (contre 21 E) n'offre pas de potentiel.



Invest Securities confirme son opinion neutre sur la valeur.



