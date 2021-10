Voltalia : Hausse de 68% des revenus consolidés trimestriels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Voltalia annonce des revenus consolidés de 102,7 ME au titre du 3e trimestre, soit une hausse de 68% par rapport à la même période un an plus tôt, portée par la hausse des Ventes d'Energie (+50%) et les Services (+45%) tandis que les Éliminations reculent de 15%.



Sur les neuf premiers mois de l'année, les revenus consolidés ressortent à 253,6 ME, en hausse de 77% par rapport à la même période douze mois plus tôt, avec une hausse des Ventes d'Energie (+60%), des Services (+71%) et des Eliminations (+23%).



'Nous réalisons untroisièmetrimestre consécutifdetrèsforte croissance,franchissantpour la première fois le seuil des 100millions d'eurosde revenus pour un seul trimestre',a commenté Sébastien Clerc, Directeurgénéral de Voltalia.



Au regard dece niveau de revenuset de la saisonnalité qui caractérise ses ventes d'énergie, Voltalia confirme son objectif 2021d'un EBITDA normatifautour de 170 millions d'eurosainsi que ses ambitions de 2,6GW en exploitation ou en construction d'ici fin 2023 et d'unEBITDA normatif qui devrait atteindre la fourchette de 275 à 300 millions d'euros à ce même horizon.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.