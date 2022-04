Voltalia : Hausse de 54% des revenus au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Voltalia affiche des revenus du premier trimestre 2022 à 98,3 millions d'euros, en hausse de 54% (+48% à taux de change constants), les ventes d'énergie et les services ayant respectivement contribué à hauteur de 44% et 56% aux revenus du trimestre.



La production trimestrielle s'est élevée à 0,7 TWh contre 0,8 TWh en 2021, reflétant la baisse des ressources éoliennes et solaires et l'augmentation de la capacité installée en exploitation à 1.161 MW (+8%) à fin mars 2022.



Le producteur d'électricité à partir d'énergies renouvelables confirme son ambition de 2,6 GW en exploitation ou en construction d'ici fin 2023 et estime qu'en 2023, son EBITDA normatif devrait atteindre la fourchette de 275 à 300 millions d'euros.



