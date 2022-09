Voltalia : Contrat de différence remporté au Royaume-Uni

(CercleFinance.com) - Voltalia annonce avoir remporté un contrat de différence (CfD) pour Clifton et Higher Stockbridge lors de la récente enchère CfD Allocation Round 4 (AR4), contrat de 20 ans pour deux projets photovoltaïques de 45 mégawatts chacun.



Situées dans le Dorset, ces deux centrales solaires produiront l'équivalent de la quantité d'énergie propre et renouvelable consommée par plus de 50.790 Britanniques chaque année. Les mises en service sont prévues fin 2023 et début 2024.



Au Royaume-Uni, le producteur français d'énergies renouvelables possède désormais un portefeuille de cinq installations solaires et de stockage en cours d'exploitation ou en construction pour une capacité totale de 179 mégawatts.



