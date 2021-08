Voltalia : Construit 17 unités photovoltaïques au Brésil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Voltalia annonce que sa filiale Helexia, spécialiste de la production d'électricité décentralisée et de l'efficacité énergétique,va produire 60 MW destinés auxréseaux brésiliens de téléphonie mobile Vivo,une marque deTelefonica.



Helexiava ainsi lancer la construction de17unités photovoltaïques décentralisées, notammentdans les Etats du Brésil de Rondônia, Mato Grosso do Sul,etParana, qui fournirontsonclientTelefonica.



'Cedéploiementillustreles fortes synergies entre Helexiaet Voltalia',a déclaré Sébastien Clerc, directeur général de Voltalia.



L'exploitation commerciale des unités photovoltaïques devrait débuterau premiersemestre2022, assure Voltalia.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.