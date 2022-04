Voltalia : Acquisition du groupe Cap Sud par Helexia

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Voltalia annonce que sa filiale Helexia, spécialiste de la production d'électricité décentralisée et de l'efficacité énergétique, fait l'acquisition du groupe Cap Sud, spécialisé dans les centrales photovoltaïques en toitures de bâtiments agricoles.



Employant 110 salariés, Cap Sud détient à ce jour 344 toitures agricoles photovoltaïques représentant une capacité en exploitation d'environ 35 mégawatts, dont l'énergie produite est soit utilisée par les agriculteurs soit vendue sur le réseau.



Helexia et Voltalia ont été désignés repreneur pour un prix (valeur de fonds propres) de cinq millions d'euros, la société de tête de Cap Sud et certaines de ses filiales ayant été placées fin 2021 en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.



