Vivendi : UBS réitère son conseil à l'achat

(CercleFinance.com) - Suite à la publication des chiffres du 1er trimestre 2022, UBS a confirmé son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de cours de 16 E.



' Le chiffre d'affaires du T1 22 dépasse de 5% le consensus, grâce à la vigueur de Canal+ et Havas. La société a proposé les conditions de l'offre publique d'achat sur Lagardère ' indique le bureau d'analyses.



Rappelons que le groupe a annoncé un chiffre d'affaires de 2 377 millions d'euros au premier trimestre 2022, contre 2 095 millions d'euros au premier trimestre 2021.



' Cette augmentation de 13,4 % résulte principalement de la progression du chiffre d'affaires de Groupe Canal+ (+89 millions d'euros), de Havas Group (+89 millions d'euros) et de Vivendi Village (+20 millions d'euros) ' a souligné le groupe.



