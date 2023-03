Vivendi : Oddo relève légèrement son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de surperformance sur le titre Vivendi avec un objectif de cours relevé de 13 à 13,5 euros, après que Vivendi a publié hier soir des résultats annuels 2022 supérieurs aux attentes avec un EBITA de 868 ME (le consensus tablait sur 830 ME).



Nous tablons sur une poursuite de la hausse de l'EBITA chez Havas (292 ME) malgré une croissance organique plus limitée (+2,5%).



'Le groupe a d'ailleurs confirmé qu'il annulerait ses titres auto-détenus au bout de 24 mois, ce qui devrait mécaniquement conduire Bolloré à franchir le seuil des 30% (autour de septembre 2023 maximum) et lancer une offre', rapporte Oddo qui estime qu'une opération en amont 'semble le plus probable'.



'Dans cette perspective, Vivendi reste un titre attractif pour profiter de cette dimension spéculative', ajoute l'analyste.



Oddo annonce qu'à la suite de cette publication ses attentes d'EBITA 2023 sont légèrement relevées en organique. 'Nous tablons sur une hausse de l'EBITA de 20% en 2023 mais qui comprend l'intégration de Multichoice. Hors cet effet, le relèvement de nos attentes est de 2%' conclut le broker, dont les attentes restent inchangées sur Havas.





