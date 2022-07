Vivendi : Oddo réitère son opinion sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo réitère son opinion Surperformance sur le titre Vivendi avec un objectif de cours inchangé à 13,4 E.



Vivendi a publié hier soir ses résultats semestriels 2022 ressortis globalement en ligne avec les attentes avec un EBITA de 412 ME alors qu'Oddo tablait sur 428 ME et le consensus sur 421 ME.



La performance est conforme aux attentes pour Groupe Canal+ et Havas mais inférieure pour Gameloft et Editis. Le groupe indique qu'il envisage la distribution / cotation de ce dernier actif afin de faciliter la validation de l'acquisition de Lagardère par la Commission européenne relève l'analyste.



' Cette structure devrait donc être cotée et indépendante de Vivendi. Nos attentes sont globalement inchangées suite à ces résultats. Nous n'avons pas intégré d'impact d'une éventuelle hausse de la TVA chez Canal+ tant la visibilité est faible et il nous semble toujours possible qu'un compromis avec l'administration fiscale soit trouvé, notamment via une baisse du taux applicable. '



' Nos attentes d'EBITA 2022/23 sont globalement inchangées ', continue l'analyste. ' Nous avons simplement légèrement relevé nos attentes pour Havas mais nous les avons abaissées. '



