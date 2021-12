Vivendi : Oddo réitère son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo souligne ce matin que Canal+ a signé hier un nouvel accord-cadre de 3 ans avec les organisations professionnelles du cinéma.



' Il prévoit que : 1/ les investissements de Groupe Canal+ dans le cinéma français et européen sont dorénavant basés sur une enveloppe forfaitaire de 190 ME par an pour les chaînes payantes du groupe. 2/ un accord sur une révision de la chronologie des médias ' indique le bureau d'analyses.



' Groupe Canal+ pourra diffuser des films (français et américains) 6 mois après leurs sorties en salle contre 8 actuellement avec une fenêtre d'exclusivité de 9 mois ' rajoute Oddo. ' Les plateformes OTT pourraient ainsi diffuser des films 15 mois après leurs diffusions en salle '.



Oddo estime que cet accord permet de solidifier le modèle de Groupe Canal+ dans un contexte concurrentiel particulièrement intense en France. Canal+ conserve son leadership sur les films, tant français qu'américains.

Oddo réitère son opinion surperformance sur Vivendi avec un objectif de cours inchangé à 13,8 E.



