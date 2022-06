Vivendi : Oddo confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo confirme sa note de 'surperformance' sur le titre Vivendi, avec un objectif de cours de 13,6 euros.



Hier, le groupe Canal+ a annoncé avoir acquis l'intégralité des droits de la Ligue des Champions pour les saisons 2024 à 2027.



'Selon l'Equipe, le montant payé par Canal+ serait en hausse et de 480 ME / an. Il paye actuellement environ 300 ME pour une partie des droits mais a signé un accord de co-diffusion avec Altice lui permettant de réduire la charge autour de 150 ME par an', rapporte Oddo.



Il est néanmoins probable que le groupe cherche à réduire cette augmentation d'ici à 2024 via deux moyens : 1/ via la signature d'un nouvel accord de codiffusion ou de partage des droits avec un concurrent à l'image d'Altice ; 2/ arrête la diffusion de la L1 qui lui coute actuellement environ 330 ME par an, soit le montant de l'inflation sur la Ligue des Champions.



Ainsi, 'il est fort possible que Canal+ ait déjà acté le fait qu'il allait se concentrer sur la Ligue des Champions et non la L1', conclut le broker.



