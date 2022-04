Vivendi : Havas réalise l'acquisition de Search Laboratory

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Havas Group a annoncé l'acquisition de Search Laboratory, agence digitale intégrée, engagée dans la recherche de l'authenticité des données depuis ses bureaux de Leeds, Londres, Austin et New York.



Cette acquisition renforce les compétences du groupe en matière de data et de marketing digital, tant à l'échelle locale qu'internationale.



Les 150 experts de Search Laboratory conçoivent et déploient des campagnes marketing digitales axées sur les données à forte rentabilité dans 35 pays, pour certaines des plus grandes marques au monde, telles que UiPath, Appian ou encore Burton Snowboards.



Yannick Bolloré, Chairman et CEO, Havas Group, déclare: ' Le haut niveau de compétences de Search Laboratory en matière de data et d'analytics complète parfaitement notre expertise et vient consolider notre offre pour aider les marques à activer leurs données de manière plus pertinente.'



