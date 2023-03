Vivendi : Crédit suisse relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Crédit suisse maintient sa recommandation Surperformance sur le titre Vivendi mais relève son objectif de cours de 11,5E à 13,1E.



Les principaux facteurs sont ' une augmentation des bénéfices pour Canal+ ' et ' un multiple plus élevé pour Havas (7x l'EBITDA contre 6x) ' précise l'analyste.



' Notre BPA ajusté augmente d'environ 13% pour l'année fiscale 23, passant de 0,54 E à 0,61 E ', poursuit Crédit suisse pour qui la société devrait continuer à investir dans l'entreprise ' à la fois de manière organique et par le biais de fusions-acquisitions '.



