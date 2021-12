Visa inc. : Wedbush réduit son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tout en maintenant son opinion 'surperformance' sur Visa, Wedbush réduit son objectif de cours à 12 mois de 270 à 240 dollars, dans le sillage d'une diminution de ses attentes de revenus et de BPA pour le trimestre de décembre et l'ensemble de l'exercice 2021-22.



Le broker met en avant des indications persistantes de dépenses de consommation saccadées, des restrictions renouvelées liées à la pandémie, ainsi que des dépenses en articles non discrétionnaires probablement affectées par les pressions inflationnistes.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.