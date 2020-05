Visa inc. : En hausse, mais un broker reste à 'Conserver'

(CercleFinance.com) - Le titre Visa avance de +2% ce mardi, alors que l'analyste Jefferies confirme sa recommandation 'Conserver' sur celui-ci, accompagnée d'un objectif de cours de 170 dollars.



'Visa note que la mesure dans laquelle le Covid-19 aura un impact sur les résultats financiers est très incertaine et dépendra d'événements futurs difficiles à prévoir, y compris la durée / gravité de l'épidémie et le calendrier de reprise des conditions économiques et opérationnelles', retient le broker.





